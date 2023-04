Águilas desplaza a Millonarios y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: tabla de posiciones

Águilas Doradas llegó a la cima de la Liga Betplay luego de vencer 2-0 a Boyacá Chicó este domingo en la decimocuarta fecha y desplazó a Millonarios que tiene dos partidos pendientes (contra Alianza Petrolera y Envigado).

Los antioqueños aprovecharon los aplazamientos de los partidos Millonarios vs Envigado y Atlético Nacional vs América de Cali para escaparse en solitario en el primer lugar de la clasificación con 28 puntos.

Marco Pérez y Jesús David Hernández marcaron los goles del triunfo en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, permitiendo que haya un revolcón en la tabla de posiciones de la liga colombiana.

Liga Betplay: tabla de posiciones tras la fecha 14

1. Águilas Doradas, 28 puntos

2. Millonarios, 25 (dos partidos pendientes)

3. Chicó, 21 (dos partidos pendientes)

4. América, 21 (dos partidos pendientes)

5. Alianza Petrolera, 20 (dos partidos pendientes)

6. Pasto, 20 (un partido pendiente)

7. Medellín, 19

8. Nacional, 18 (dos partidos pendientes)

9. Tolima, 18

10. Junior, 18

11. Santa Fe, 17 (un partido pendiente)

12. Pereira, 17

13. Envigado, 17 (un partido pendiente)

14. Huila, 14 (un partido pendiente)

15. La Equidad, 13 (un partido pendiente)

16. Jaguares, 13 (un partido pendiente)

17. Unión Magdalena, 13 (un partido pendiente)

18. Bucaramanga, 12

19. Cali, 12

20. Once Caldas, 11 (un partido pendiente)

Cabe recordar que el duelo Nacional vs América fue suspendido por disturbios en el estadio Atanasio Girardot, y el encuentro entre Millonarios y Envigado fue aplazado por un concierto en El Campín. Ambas fechas están aún por definir.

Entre tanto, este lunes se disputará el partido Atlético Huila vs Deportivo Pasto, y el martes se jugarán Once Caldas vs Alianza Petrolera y Jaguares vs La Equidad.