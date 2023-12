Alfredo Arias confirma que José Luis Chunga no estará en la primera final 

En medio de la conferencia de prensa de la primera final que protagonizan Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, el técnico del equipo poderoso, Alfredo Arias, confirmó una baja sensible para este primer duelo que será en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Según lo que reveló el entrenador, el portero José Luis Chunga que sufrió una tendinitis rotuliana de la rodilla izquierda, finalmente no podrá llegar para este primer juego y en su reemplazo seguramente estará Andrés Mosquera Marmolejo.

"Vamos a tratar de honrar este privilegio que la vida nos da, después del esfuerzo que todos han hecho, de todo lo que han entregado, creo que eso es lo que debemos agradecer, por estar en esta instancia. Chunga definitivamente no va a llegar al partido, para no andar especulando en cosas que tiene que ver con la salud, prefiero decir que él no va a llegar el partido de mañana", dijo el entrenador.

El jugador y capitán Daniel Torres habló de lo que significa estar en la final del fútbol colombiano y de la diferencia que encuentra con el otro duelo definitivo que jugó con el equipo en la que por lesión no pudo actuar.

"Yo me siento honrado de poder estar acá hoy, agradecido con Dios con esta oportunidad que recibo y la diferencia está en que hoy estoy presente físicamente, en aquella oportunidad no pude estar, estuve ausente físicamente pero hoy recibo esa oportunidad gracias también al profe y espero disfrutarlo", dijo el jugador.

Del rival, el entrenador Alfredo Arias aseguró que previo al duelo son muchas las cosas que le preocupan de Junior y aseguró que una vez comience el partido su objetivo será restarle puntos a las fortalezas más importantes que llegan desde el ataque.

"Es un gran equipo, llega por méritos propios, tiene una capacidad ofensiva muy buena y también para ser ofensivo de esa manera tienes que defenderte bien. Me preocupa todo lo que pueda enfrentar hasta que empiece el partido, después trataremos de convertir sus fortalezas en debilidades y hacer más fuerte las nuestras", dijo Arias.

De las clave para poder llegar a la final después de un inicio inesperado, Daniel Torres aseguró que esta ha sido estar unidos y concentrados en el objetivo que se plantearon desde la llegada del entrenador uruguayo a las filas del poderoso.

"Realmente es que se ha construido una familia y cuando hablo de familia no es que sea perfecto. Hemos tenido algunos obstáculos durante todo el torneo, pero eso ha hecho que estemos más fuertes y realmente en este equipo cuando se destaca alguien creo que es gracias al que tenemos al lado porque en está conformación tiramos para el mismo lado", dijo el jugador y capitán.

Finalmente Alfredo Arias tuvo un momento para recordar al anterior entrenador, David González, y aseguró que llegar a la final no hubiera sido posible sin el trabajo que realizó el anterior cuerpo técnico y que sin duda facilitó el de él.

"Hoy el juego y como se vive en todas partes del mundo no nos permite tener tiempo para poder hacer cosas desde el punto cero, por eso cuando llegamos a Independiente Medellín construimos sobre lo construido y como siempre con el esfuerzo y el merecimiento de jugadores que han luchado desde el primer día y eso yo lo quiero resaltar", finalizó el entrenador.