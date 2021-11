América vs Millonarios aún no tiene sede para jugarse este domingo

"El problema es que si las barras del América -no todas- no se comportan, ya nos volvemos unos parias y nadie nos quiere abrir la puerta. Nosotros no podemos quedarnos con el pecado. Y ojalá las barras que empiecen a comportarse porque ya nos cierran las puertas en todas partes", agregó.

"Imagine usted costos del estadio, de vuelo, pues entonces nos quedamos en Cascajal más bien", concluyó el máximo accionista del elenco 'Escarlata'.

Hay que recordar que el partido se jugará el próximo domingo 28 de noviembre desde las 6:00 p.m. Este será el primer compromiso del cuadrangular B, donde también se encuentra el Deportes Tolima y Alianza Petrolera.