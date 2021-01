Everton dejó escapar una importante victoria en condición de local al empatar 1-1 con Leicester en partido de la fecha 20 de la Premier League. Los 'toffes' tuvieron en el colombiano James David Rodríguez como su gran figura ya que anotó el único gol de su equipo en el minuto 30.

