Ancelotti responde si le gustaría dirigir a la Selección Colombia

En medio de la incertidumbre que hay en Colombia por el pobre rendimiento de la Selección en la reciente jornada de la Eliminatoria en la cual registró dos derrotas y nueve goles en contra, se empezó a discutir la continuidad o no del director técnico Carlos Queiroz.

Y es que a pesar que Queiroz comenzó con ilusión si trabajo en el combinado nacional en el 2019, las últimas actuaciones, luego de la Copa América de Brasil 2019, han dejado importantes dudas con respecto al estilo de juego que quiere implementar y si los jugadores lo asimilan o no.

Después de la jornada y ante la posibilidad de que deje el banquillo técnico, uno de los nombres que ha manejado por la prensa internacional es la del técnico italiano Carlo Ancelotti.

Al hoy estratega de Everton de la Premier League se le ha vinculado con Colombia principalmente por la buena relación que ha llevado con James Rodríguez y por dirigir a David Ospina y Yerry Mina.

Sin embargo, el italiano descartó totalmente tener algún interés de dirigir a la Selección Colombia en diálogo con DIRECTVSportsCo.

"Me gustaría ir, me ha invitado Ospina, James, Yerry Mina, un día me gustaría pasar un poco de tiempo en Colombia más no para entrenar", afirmó.

Seguidamente, Ancelotti destacó las virtudes de Queiroz y lo que puede ser su trabajo en la Selección Colombia.

"Colombia todo el mundo lo sabe, tiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, por que Queiroz tiene la experiencia que no todos tienen. El problema es que a veces puede perder, entonces digo que deben tener confianza en ese entrenador que tiene mucho conocimiento y experiencia", puntualizó.

Además, el italiano resaltó las cualidades del director técnico actual: "Ya tienen a Carlos Queiroz y él tiene una gran experiencia. El problema que tiene él es que puede perder partidos, pero tiene una gran experiencia".