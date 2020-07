Ancelotti sobre James: "Me gusta mucho como jugador"

Para nadie es un secreto que la mejor versión del volante colombiano James David Rodríguez en Real Madrid se dio en el segundo semestre de 2014 y en el primero de 2015 cuando estuvo bajo las órdenes del entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien motivó al mediocampista a dejar el cuadro 'merengue', al no estar en los planes de Zidane, y llegar a Bayern Munich, donde también fue importante.

Adicionalmente, Ancelotti hizo gestiones para tratar de llevar a Rodríguez a Napoli en el verano europeo de 2018, pero la negociación fracasó y el colombiano tuvo que regresar a Madrid, donde otra vez no ha contado con posibilidades de demostrar su nivel.

En esta oportunidad, el estratega italiano volvió a manifestar el gusto que tiene por el estilo de juego de James, a quien quisiera incorporar en el Everton de Inglaterra, pero tiene serías dudas de que se mueva de Madrid.

En declaraciones para el portal británico The Guardian, Acelotti reiteró que le "gusta mucho" el colombiano, pero al mismo tiempo cree que no saldrá de Real Madrid.

“¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Munich. Él también estuvo cerca de seguirme a Napoli y ahora también hay rumores de que pueda llegar a Everton. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid ", afirmó.

Ancelotti fue consultado por James después de que recibiera el visto bueno por parte de los directivos de Everton para realizar incorporaciones y de esta manera reforzar la plantilla de los 'toffees' para la próxima temporada.