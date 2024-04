Andrey Rublev cayó en segunda ronda del Masters de Montecarlo

El tenista ruso Andrey Rublev, número 6 del mundo y campeón del torneo el año pasado, perdió en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, en una jornada en la que el italiano Jannik Sinner (N.2) se clasificó con solvencia para la siguiente ronda.

Rublev perdió frente al australiano Alexei Popyrin (número 46) por un doble 6-4.

En la siguiente ronda, Popyrin, que nunca ha superado la segunda ronda en el Principado, se enfrentará a su compatriota Alex De Miñaur (N.11), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (N.26) por 2-6, 6-2 y 6-3.

Popyrin se colocó 3-1 en el primer set, una ventaja que mantuvo hasta ganar la primera manga.

En el segundo set, Popyrin logró el 'break' en el noveno juego para colocarse con 5-4 y servicio para cerrar el partido.

Rublev aún tuvo una ocasión para el 5-5 y alargar el partido, pero cometió un error en la red y acabó cediendo la corona.

El que se anduvo sin contemplaciones fue Sinner, el tenista más en forma del circuito en los últimos meses, quien despachó al estadounidense Sebastian Korda (N.27) en dos sets (6-1 y 6-2) en apenas hora y cuarto de partido.

De esta manera, el italiano, que en la siguiente ronda se medirá al veterano alemán Jan-Lennard Struff (N.25), dio réplica al otro gran favorito a la victoria, Novak Djokovic, que en la víspera derrotó por el mismo resultado al ruso Roman Safiulin (N.41).

También este miércoles, el italiano Lorenzo Sonego (N.57), que entró en el cuadro principal tras la renuncia del español Carlos Alcaraz (N.3), lesionado en el antebrazo derecho, se clasificó para la tercera ronda tras imponerse por 6-4 y 7-5 al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.35).

Los que no tuvieron suerte fueron los representantes argentinos: Francisco Cerúndolo (N.22) no pudo imponerse al ruso Karen Khachanov (N.17) y perdió en tres sets, por 4-6, 6-4 y 6-3, mientras que Tomás Etcheverry (N.31) no tuvo ninguna opción ante el griego Stefanos Tsitsipas (N.12), que le derrotó por un contundente (6-1 y 6-0).

