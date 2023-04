Ángel Barajas ganó dos medallas más en el Mundial Juvenil de Gimnasia Artística

Horizontal Bar final at the #Gymnastics World Junior Championships:



🥇 Tsunogai Tomoharu 🇯🇵 13.666

🥈 He Xiang 🇨🇳 13.633

🥉 Angel Barajas 🇨🇴 13.433#ARTJuniors2023 pic.twitter.com/Fhzn2Cve2C