Ángel Barajas habla de su objetivo de clasificar a los Olímpicos de París 2024

Tras su pasó por el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia en Antalya, Turquía en el cual ganó cuatros medallas, el gimnasta colombiano Ángel Barajas habló en RCN Radio sobre lo que significó estas victorias y lo que se viene para su carrera.

En el balance que entrega el deportista colombiano confirma que es una satisfacción muy grande lo que se logró en esta competencia y que solo es el resultado de muchos años de trabajo en los diferentes entrenamientos.

"Para mi significa una satisfacción grande, mucha alegría porque el trabajo de tantos años que llevo con el profe nos dieron frutos, llevo más de 11 años trabajando con él y obtener estos resultados y saber que ahora se vienen más nos tiene contentos", dijo el colombiano

La buena noticia que confirmó el deportista es que en 2024 se tendrá la participación en las cuatro paradas de la Copa Mundo de gimnasia y allí se buscará el boleto de clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

"Las cuatro Copa Mundo del otro año son para eso mismo, son 5 competencias que le dan a uno un puntaje, si quedo por lo menos en un podio de un aparato yo creo que puedo ir a las olimpiadas que sería algo muy bonito", dijo el deportista colombiano.

Este año además el gimnasta confirmó que estará en una competencia más juvenil para seguir sumando experiencia en los torneos internacionales "este año son los juegos Bolivarianos Juveniles, estamos enfocados en esta competencia".

Finalmente el deportista aseguró que Jossimar Calvo, gran referente de este deporte en Colombia, ha estado acompañando su preparación y que siempre ha sido un gran apoyo en todos los trabajos que adelantan con el entrenador Jairo Ruiz.

"Jossimar ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, yo lo quiero mucho, es una excelente persona y siempre me aconseja, me dice que esta concentrado y que haga lo que me gusta hacer", finalizó el deportista.