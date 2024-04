Ángel Barajas no podrá prepararse en Colombia para los Juegos Olímpicos

Ángel Barajas, gimnasta colombiano de 17 años, logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 al sumar los puntos necesarios en el escalafón mundial en la modalidad de las barras paralelas.

Barajas llegará a París como una de las revelaciones del deporte colombiano, que cuenta con importantes posibilidades para subirse al podio en las justas de verano.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el atleta cucuteño deberá superar serías dificultades en su preparación rumbo a las Olimpiadas debido a las precarias condiciones del Coliseo Menor Eustorgio Colmenares de Cúcuta.

En diálogo con Centro Deportivo de Antena 2, Jairo Ruiz, entrenador del gimnasta, explicó que el escenario no tiene los elementos necesarios para que Ángel cumpla con sus entrenamientos, ya que no se garantiza ningún tipo de seguridad.

"No se encontraron las condiciones básicas en el coliseo menor para una buena preparación. No se puede hacer el entrenamiento, por ejemplo la barra no garantiza seguridad", explicó Ruiz.

Ante este panorama, el entrenador de Ángel Barajas ya le manifestó a la Federación Colombiana de Gimnasia y al Comité Olímpico Colombiana la intención de trasladarse a Europa para adelantar en el Viejo Continente la preparación.

"Hoy se pegó Ángel. Tenemos que partir nuevamente a Europa, en el gimnasio falta el pozo y otros elementos. Ángel se puede lesionar y perderíamos todo. Lo di a conocer a la federación, tenemos que actuar cuanto antes. No queremos ir a pasear a París, queremos hacer historia y para hacerlo debemos tener las garantías. Pasé dos alternativas, una es el Milán, Italia y la otra en España. Vamos a ver que se dice desde el Comité Olímpico Colombiano", explicó Ruiz.

Colombia tiene 61 clasificados a los Juegos Olímpicos

Colombia llegó a 61 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024 con el boleto logrado por Manuela Gómez en el canotaje femenino. La cifra de deportistas del país podría aumentar en los próximos días, teniendo en cuenta que aún no terminan los procesos clasificatorios en varias disciplinas.