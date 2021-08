El atleta colombiano Anthony Zambrano, medalla de plata en Tokio en los 400 metros, se fijó como próximos objetivos los Juegos Olímpicos de París 2024, competir en la Liga de Diamante y bajar a 42 segundos en esa modalidad.

Así lo aseguró este lunes en una rueda de prensa en Bogotá en la que estuvo acompañado de Sandra Lorena Arenas, quien ganó presea de plata en los 20 kilómetros marcha en los Olímpicos.

"Tenemos París 2024 como un objetivo muy claro y hay que comenzar a entrenar para ello", aseguró Zambrano, de 23 años, quien dijo que para lograr metas hay que dejar de hacer "cosas que a uno le gustan para tener buenos resultados".

Lea también: Esteban Chaves y las razones para firmar por el EF Educación – NIPPO

Otra de las metas del corredor nacido en Maicao, en el departamento de La Guajira (norte) es bajar su tiempo de los 44.08 segundos que marcó en la final en Tokio, para lo cual, asegura, ya está trabajando.

"Mi sueño es bajar (a) los 42 segundos, diariamente entreno pensando en eso. Es poco a poco, duré tres años para bajar un segundo", expresó el deportista.

AFECTADOS POR LA PANDEMIA

Al referirse a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio dijo que a él como a todos los deportistas les afectó la pandemia "pero tuve fuerza y me levanté".

Explicó que luego de Tokio su trabajo se centrará en llegar en las mejores condiciones a los Olímpicos de París 2024 y confió en que tendrá una "buena preparación".

Añadió que lo más cercano es la Liga de Diamante, de la que dijo: "quiero conquistar, es un objetivo claro. Mi visión es París y Liga de Diamante".

Zambrano añadió que para mejorar el nivel del atletismo colombiano se debe competir con "potencias" como Jamaica y Estados Unidos.

"Necesitamos apoyar a los entrenadores de los departamentos. Hay que correr con las potencias como Jamaica y Estados Unidos y los podemos derrotar", aseguró.

Le puede interesar: Con Egan y Carapaz a la cabeza, Ineos confirmó nómina para Vuelta a España

Al referirse a la lesión que le impidió tomar parte en el relevo de 4x400 aseguró que "la molestia ya se fue. Ahora estoy 'ready', mis piernas quieren seguir corriendo y triunfando".

El medallista recordó las dificultades económicas que tuvo en el pasado, cuando trabajó como albañil y como bicitaxista, pero a punta de esfuerzo y sacrificio ha conseguido progresar en la vida y en el deporte.

"En Río no tenía experiencia. Tuve una lesión de dos años, me dieron la espalda, pero no guardo rencor a nadie. Pasé dos años sin ver a mi madre (Miladis Zambrano), pero le cumplí el sueño a ella, a mi país. Esto es apenas el comienzo, vamos a empezar a entrenar para París 2024", subrayó.

FUERTE EN LA ADVERSIDAD

Por su lado, Sandra Lorena Arenas dijo que la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha es fruto de su fuerza mental que la hace crecer en las adversidades.

Recordó que en competencia hay roces con otras corredoras pero que ella se centra en lograr lo que se propone y que no le molesta que digan que su medalla "fue una sorpresa".

"Soy fuerte ante las adversidades. Hubo agresiones, alegatos en la competencia, eso queda en mí, me hace más fuerte. Antes de la competencia estaba que me moría del susto, pero luego me sentí tranquila, concentrada", rememoró.

Arenas agregó que para ella la medalla de plata "es como un oro" porque a pocos días de la competencia estuvo a punto de no correr porque la alimentación que ofrecieron en Tokio no era de su agrado.

"No es que exigiera algo extraordinario, pero me tiene que gustar, con buena presentación, no lo había, yo decía cómo competir si no estoy comiendo bien. Mi psicóloga me ayudó", dijo.

Paradójicamente, mientras a otros atletas la pandemia del coronavirus los afectó a ella le permitió recuperarse de una lesión y "acá está el resultado del sacrificio", concluyó.