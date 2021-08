Antony Zambrano recibió reconocimiento en Barranquilla

El alcalde Jaime Pumarejo impuso este viernes la Condecoración Ciudad de Barranquilla en categoría Oro, grado Comendador, una de las más altas distinciones del Distrito, al atleta Anthony Zambrano, por enaltecer el trabajo deportivo que se realiza en la ciudad y ser el nuevo orgullo colombiano, tras obtener la Medalla de Plata en la prueba de 400 metros planos en los Olímpicos de Tokio.

En el acto que se celebró en la dependencia distrital, el deportista guajiro, pero formado en la capital del Atlántico, agradeció el reconocimiento, manifestando su orgullo por la hazaña deportiva alcanzada y su felicidad por haber sido clasificado como número uno en el Ranking Mundial en la categoría.

"Me siento orgulloso de ser un barranquillero más, me siento orgulloso de darle a los niños, como una inspiración que sí se puede lograr todo, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo; me siento orgulloso de haber ganado y demostrar que se puede. Cada día lucho más, cada día sueño más, cada día quiero más, y lo estoy demostrando, y hoy me siento orgulloso, porque por primera vez en la historia estoy en el ranking mundial", indicó el deportista.