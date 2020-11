Argentina derrotó a Perú y puso en riesgo la continuidad de Gareca

La selección argentina firmó este martes un indiscutible triunfo ante Perú por 0-2 en un partido muy cómodo para la Albiceleste, tanto que esta vez Messi no tuvo que salir al rescate y le valió con la velocidad por banda izquierda y los goles de Nicolás González y Lautaro Martínez para sumar los tres puntos.

#Eliminatorias 🎙️ Lionel Messi: "Siempre que vengo acá intento dar el máximo y me siento capacitado para pelear por esta camiseta. Me siento bien como para seguir trabajando y sumando partidos". pic.twitter.com/XOHkcS3qJH — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 18, 2020



Con esta victoria, Argentina acumula ya 10 puntos al término de la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022, mientras que Perú cierra uno de los inicios más pobres de la fase clasificación con un solo punto de doce posibles.



La Albiceleste tuvo el partido más cómodo y apacible de los cuatro que ha disputado hasta ahora en las eliminatorias, frente a un rival muy plano y temeroso, que volvió a acusar las ausencias en la delantera de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán pero esta vez también de Renato Tapia en el centro de la cancha.

La contundencia defensiva, tanto en la zaga como en la medular, brilló por su ausencia en el cuadro de Perú y eso volvió a condenar al combinado dirigido por el argentino Ricardo Gareca, que ya suma 9 goles recibidos en cuatro partidos y no ha anotado ningún a favor en los dos últimos encuentros.



Con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula en su primer partido de titular, la Blanquirroja parecía al inicio más entonada que en los otros tres partidos anteriores de las eliminatorias pero fue un espejismo que se disolvió muy pronto.



Concretamente después de que en el minuto 9 el mediapunta Christian Cueva desperdiciase la mejor oportunidad del combinado peruano en todo el partido al no definir bien un mano a mano con el arquero argentino Franco Armani.



Después de ese susto para la Albiceleste, los argentinos dieron un paso adelante y descubrieron a un equipo peruano muy timorato y condescendiente que dejó moverse a sus anchas a Messi y compañía.



Los visitantes apenas encontraron resistencia para avanzar por el centro de la cancha pero especialmente por la banda izquierda, donde la velocidad de González, Lo Celso y Tagliafico llevó por la calle de la amargura a Corzo y Santamaría, dos novedades en la zaga peruana en una apuesta fallida de Gareca.



Con una rápida combinación entre esos tres jugadores, González fusiló a Gallese con un disparo cruzado que puso el primer gol en el marcador antes de los 20 minutos de juego.

Antes de los 30 llegó el 0-2 de la mano de Lautaro Martínez, que cuando el partido aún iba 0-0 se quedó picón tras pifiar un claro remate cerca del arco.



El segundo gol reflejó la pasmosa facilidad con la que Argentina superaba a Perú, pues la jugada la comenzó Messi en la mitad de la cancha con total libertad de movimientos, pero fue Paredes el que, con todo el tiempo del mundo, dio un pase en profundidad entre los dos centrales de Perú para que Martínez regatease a Gallese y anotase con el arco vacío.



En el segundo tiempo Messi buscó su gol con más ahínco, primero al intentar regatear a un defensa casi delante de la portería y luego con un sutil y delicado tiro que rozó el poste.



Sin embargo, el delantero del Barcelona mantiene su particular estadística en eliminatorias con Perú, frente al que nunca pierde pero al que tampoco le ha anotado todavía.



Perú es junto a Brasil los únicos rivales a los que el goleador argentino todavía no ha podido marcar en eliminatorias.



Más cerca estuvo Tagliafico de hacer el tercer gol para Argentina, al cazar un rechace en la frontal del área y armar un disparo de primeras que consiguió despejar Gallese.



En los minutos finales los peruanos continuaron atacando con más corazón que ideas, sin un orden claro, a expensas de alguna afortunada genialidad de Christian Cueva o André Carrillo para llegar al área rival, pero esa no llegó y deja a la Blanquirroja en una situación muy delicada.