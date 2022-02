Argentina vs Colombia: Hora, árbitros y alineaciones probables del crucial partido

Colombia, acorralada por la necesidad de una victoria que le permita aproximarse a la zona de clasificación del Mundial, visitará este martes a una ya clasificada selección argentina, que acumula 28 partidos sin derrotas, pero quiere más en las eliminatorias sudamericanas.



Por contra, la selección cafetera necesita ganar en Córdoba para poner fin a la racha de seis encuentros sin triunfos y mantener viva la ilusión de estar en Catar 2022.



A falta de tres jornadas para el fin de las eliminatorias sudamericanas, Brasil y Argentina ya se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo de este año, aunque con un partido menos.

Ecuador, con 24 puntos, y Perú, con 20, ocupan de momento las otras plazas clasificatorias. Uruguay, con 19 unidades, está quinto, en zona de repesca. Colombia es sexto con 17 y, por ahora, está fuera del Mundial. Le siguen Chile (16), Bolivia (15), Paraguay (13) y Venezuela (10). El contexto en el que llegan a este partido Argentina y Colombia es totalmente diferente.



La Albiceleste lleva 28 partidos sin derrotas, viene de ganar la Copa América de Brasil 2021 y venció en la jornada pasada como visitante a Chile por 1-2 aún sin su estrella Lionel Messi, que no fue citado para esta doble fecha.



Colombia, en cambio, acumula cuatro empates y dos derrotas en los últimos seis partidos de Eliminatorias, en los cuales no ha anotado ni un solo gol.



En la jornada anterior, los dirigidos por Reinaldo Rueda cayeron por 0-1 ante Perú, un rival directo en la lucha por la clasificación.



"Es una racha inexplicable. Se tienen las oportunidades de gol y se tiene el arco cerrado. Mientras tengamos la posibilidad vamos a luchar por esos nueve puntos para buscar la meta que queremos”, dijo Rueda en la previa.



Tras la derrota ante Perú, los simpatizantes colombianos arrojaron latas e insultaron a los jugadores.



"Estoy un poco incómodo por la reacción de la tribuna. Tanto ellos como nosotros queremos ir al Mundial y yo creo que debemos estar todos en la misma sintonía y fe. No es posible que nos tiren latas y cosas al final del partido", sostuvo Juan Guillermo Cuadrado.



Ante Argentina, no podrá jugar el zaguero Yerri Mina, por acumulación de amarillas. Lo mismo pasa en la Albiceleste con Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Además, Alejandro 'el Papu' Gómez y Lucas Ocampos están en duda por molestias físicas, según confirmó el propio seleccionador.



"No es un problema tener bajas, sí en algunos puestos estamos cortos y ahí radica la preocupación. En cuanto a compromiso y todo eso de los jugadores estamos satisfechos. Sinceramente no se nota cuándo sale uno y entra otro y eso es importante, siempre dijimos que el grupo está por delante de cualquier individualidad y eso está visto", analizó.



"Más allá del resultado, ahora realmente nos interesa el funcionamiento", agregó Scaloni.



Gómez, titular ante Chile, será esperado hasta el último minuto y estaría en el once inicial si se recupera, al igual que Ocampos, que ingresaría por De Paul.



Se prevé que Guido Rodríguez, convocado a último minuto, juegue por Paredes y que Germán Pezzella y Marcos Acuña ocupen los lugares de Otamendi y Tagliafico.

Tras este encuentro, Argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador, mientras que Colombia definirá su clasificación ante Bolivia y Venezuela.



Alineaciones probables:



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, German Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Nicolás González.



Seleccionador: Lionel Scaloni.



Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, James Rodríguez, Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García.



Seleccionador: Reinaldo Rueda.



Árbitro: El brasileño Raphael Claus, asistido por sus compatriotas Bruno Pires y Danielo Manis.



Estadio: Mario Alberto Kempes, de la provincia de Córdoba, con capacidad para unos 57.000 espectadores.