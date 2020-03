Arkéa confirmó las consecuencias de la caída de Nairo en la París-Niza

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana es uno de los principales protagonistas que tiene la edición 78 de la tradicional carrera francesa de la París-Niza. Sin embargo, este lunes 9 de marzo, mientras se disputaba la segunda etapa, el líder del Arkéa-Samsic sufrió una caída que le dejó consecuencias que afectaría su rendimiento para el complemento de la prueba.

Y es que a falta de 25 kilómetros para finalizar la fracción, el boyacense protagonizó un incidente que le hizo perder tiempo importante en el día y en la clasificación general.

Nairo pudo terminar la etapa ya que tenía a un compañero cerca y este le cedió su bicicleta, finalmente el colombiano cruzó la meta a un minuto y 25 segundos del italiano Giacomo Nizzolo, quien se quedó con el triunfo, mientras que en la general ahora se ubica 27 a un minuto y 50 segundos del líder, el alemán Maximilian Schachmann del Bora-Hansgrohe.

Horas después de terminar la fracción, el Arkéa-Samsic comunicó que Quintana sufrió "abrasiones en la rodilla derecha, el codo derecho y la cadera".

De esta manera, Quintana se vería afectado para lo que serán las próximas etapas de la París-Niza, que tendrá este martes su tercer día, el cual contará con un recorrido de 212.5 kilómetros totalmente plano y seguramente con fuertes vientos que producirán los temidos abanicos, con inicio en Chalette-sur-Loing y final en La Châtre.

💥 Dure journée pour les leaders. Après la crevaison de 🇫🇷@alafpolak1, c’est 🇨🇴@NairoQuinCo qui est tombé.



💥 Tough day for the leaders. After Julian Alaphilippe’s puncture, Nairo Quintana hits the ground. #ParisNice pic.twitter.com/7Je2aQxLvm