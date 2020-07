Arturo Vidal llena de elogios a James: "TIene mucho nivel para ser titular"

Mientras James atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera y no es tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane en Real Madrid, el futbolista chileno Arturo Vidal terminó consolidándose en Barcelona y se quedaría por unos años más en el club catalán, en el se llegó a poner en duda su continuidad y hasta se pensó que sería uno de los futbolistas que abandonaría la institución en el próximo mercado de pases.

Con este panorama, Vidal se refirió a la actual situación de su amigo colombiano y aseguró que su excompañero en Bayern Munich tiene todo para ser titular de Real Madrid, sin ningún problema. "James tiene mucho nivel para jugar de titular en ese equipo fácilmente. No sé por qué no se da ni le dio este año, espero que tome la mejor decisión y empiece a jugar. Siempre he dicho que tiene que crecer, buscar su futuro y buscar dónde pueda jugar y disfrutar el fútbol", señaló en entrevista con el canal Win Sports.

De igual manera, señaló: "Es una lata que tenga problemas con el entrenador. Somos hermanos y hablamos siempre. A la gente, a los admiradores del fútbol, les gusta ver los jugadores con mucha calidad y James es uno de esos. Él quiere jugar, disfrutar el fútbol, le encanta el fútbol, se prepara para ser uno de los mejores y lo es. No ha tenido la suerte de encajar con lo que quiere el entrenador, pero claramente está preparado y seguramente este va a ser el momento en el que salga de ahí y así puede buscar su equipo, puede jugar y ser uno de los mejores como siempre lo ha sido".

Vidal, quien tiene contrato hasta 2021 con el cuadro catalán anotó ocho goles en 33 partidos disputados, 16 de ellos como titular. De igual manera, demostró todas sus condiciones y se ha convertido en uno de los pilares de un Barcelona lleno de irregularidad.