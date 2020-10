Así formarán Atlético Nacional y América de Cali para el clásico de la fecha 15

El Atlético Nacional tratará este domingo de alargar su invicto a cinco partidos cuando reciba por la jornada 15 de la liga colombiana al América de Cali en una nueva versión de uno de los clásicos más importantes del fútbol en este país andino.

El equipo 'Verdolaga', dirigido por Juan Carlos Osorio, viene de vencer por 2-3 al Águilas Doradas el jueves en un partido enredado que le permitió escalar a la cuarta posición, con 25 puntos, a 5 del líder, el Deportes Tolima.



El exseleccionador de México y de Paraguay puso en su once titular al portero Aldaír Quintana, que apareció en la convocatoria del partido de ayer pero no jugó porque recién había regresado de la concentración de la selección colombiana que disputó las dos primeras fechas de las eliminatorias al Mundial de Catar.

Igualmente, se apuntan como inicialistas jugadores como el goleador Jefferson Duque y el extremo Deinner Quiñones, quienes por rotación no estuvieron ante Águilas.



🎶¡Vamos, vamos Verdolagas! 🎶Esta es la titular 📋 para enfrentar al América. #VamosNacional💚🇳🇬 pic.twitter.com/GcOzhD8VEQ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 18, 2020

Tras un regreso irregular del parón por la pandemia de la covid-19, marcado por dos derrotas consecutivas, el Atlético Nacional ganó tres de sus últimos cuatro partidos y el otro lo empató.

Entre tanto, el América de Cali, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, llega motivado tras haberse llevado un punto de su visita al Junior de Barranquilla el miércoles y con la mirada puesta en subir posiciones, pues actualmente es octavo con 19 enteros.



El técnico Real se ampara en el extremo Duván Vergara para tratar de arañar puntos al conjunto verdolaga y en el buen momento que vive el portero venezolano Joel Graterol, quien reaparecerá en los 'Diablos Rojos' tras estar ausente en las últimas dos jornadas por hacer parte de la convocatoria de la Vinotinto.