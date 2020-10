Así se jugará la fase 3 de la Copa Betplay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer los enfrentamientos de la tercera fase de la Copa BetPlay Dimayor 2020 en la cual entrarán en acción los equipos de la primera división.

Las llaves quedaron completas después de que Leones, Tigres, Real San Andrés y Deportes Quindío superarán la segunda ronda.

Los partidos de ida de la tercera fase se disputarán en la semana del 21 de octubre, mientras que los compromisos de vuelta se desarrollarán la semana del 28 del mismo mes.

Copa BetPlay DIMAYOR 2020

Fase III

Partidos de Ida

• Llave A: Boyacá Chicó vs. Real San Andrés

• Llave B: Deportivo Pereira vs. Tigres FC

• Llave C: Jaguares FC vs. Deportes Quindío

• Llave D: Águilas Doradas vs. Leones FC

• Llave E: La Equidad vs. Cúcuta Deportivo

• Llave F: Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

• Llave G: Envigado FC vs. Once Caldas

• Llave H: Patriotas Boyacá vs. Independiente Santa Fe

Partidos de Vuelta

• Llave A: Real San Andrés vs. Boyacá Chicó

• Llave B: Tigres FC vs. Deportivo Pereira

• Llave C: Deportes Quindío vs. Jaguares FC

• Llave D: Leones FC vs. Águilas Doradas

• Llave E: Cúcuta Deportivo vs. La Equidad

• Llave F: Alianza Petrolera vs. Atlético Bucaramanga

• Llave G: Once Caldas vs. Envigado FC

• Llave H: Independiente Santa Fe vs. Patriotas Boyacá