Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, afirmó este martes a Efe que la crisis de la COVID-19 "es el mayor reto al que se ha enfrentado el club", anunció que a nivel deportivo la idea es "hacer tres o cuatro cambios como máximo", cumpliendo así el control económico de LaLiga pues "sólo podrán llegar jugadores cuya inversión no supere el 25 por ciento de la cantidad que ingresemos por ventas de jugadores o ahorros por salidas de jugadores actuales", algo que pone en duda una posible llegada de James Rodríguez, por quien piden entre 25 y 30 millones de euros en el mercado.



Gil Marín puso de relieve el compromiso de Diego Simeone con el Atlético de Madrid, reveló las adversas condiciones anímicas a las que se tuvo que enfrentar el equipo ante el Leipzig en la Liga de Campeones y, como vicepresidente de LaLiga, fue rotundo en el caso Fuenlabrada. "Ningún club de la Liga entendería y aceptaría el descenso del Fuenlabrada".



P - Acabó una temporada larga y atípica, ¿qué balance hace de esta campaña?

R - Cuando la planificamos y presupuestamos, como en cada temporada, nos fijamos unos objetivos sociales, deportivos y económicos, así como inversión en infraestructuras. Nadie podía entonces prever la actual pandemia. Hicimos la mayor inversión en jugadores de la historia del club, alcanzamos los 130.000 socios, nos hemos clasificado por octava temporada consecutiva para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, hemos jugado los cuartos de final de la Liga de Campeones... En definitiva, logramos conseguir los objetivos y mantenernos con la estabilidad suficiente para seguir creciendo, todo ello, a pesar de los efectos provocados por la crisis del COVID-19, que ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado el club.

P - Todo el mundo conoce el escenario nuevo económico, el fútbol no se libra. ¿Habrá fichajes en la campaña 20-21?.



R - El Atlético de Madrid, como otros 34 clubes de los 42 que formamos LaLiga, como consecuencia del impacto económico de la covid, estará por encima del límite del coste de plantilla que autoriza LaLiga a través de su Control Económico. Es cierto que no habrá sanción deportiva y económica por estar excedidos al estar motivado por una causa de fuerza mayor, pero LaLiga no registrará nuevos jugadores.



Tan sólo podrán llegar jugadores cuya inversión no supere el 25% de la cantidad que ingresemos por ventas de jugadores o ahorros por salidas de jugadores actuales. La idea es hacer 3 ó 4 cambios como máximo, excepto si algún jugador ejercitase su cláusula de rescisión, que debería ser reemplazado.

P - Cuando ve las críticas que recibe Simeone, ¿Qué piensa?.



R - Yo llego a comprender las críticas en momentos de desilusión, de decepción, después de perder un partido como el del Leipzig. Pero mi trabajo y mi obligación es poner permanentemente todo en la balanza. Y con Diego, cada vez que lo hago, pesa mucho más lo que ha aportado y lo que sigue aportando cada día que aquello que puede criticar un sector de nuestra masa social y del periodismo. Para mí, Diego es sinónimo de compromiso y resultados y ambos son necesarios para alcanzar la estabilidad suficiente que está permitiendo al club crecer y consolidarse a nivel social, económico y deportivo, así como en instalaciones, como uno de los grandes de Europa.