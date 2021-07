Avalan ingreso de socios del Deportivo Cali al estadio Palmaseca

Luego de cerca de 16 meses volverán los hinchas al estadio Palmaseca, ubicado en el corregimiento de Rozo, en donde se jugará el partido entre el Deportivo Cali y el Bucaramanga.

Para este juego que será el sábado 31 de julio, solo podrían ingresar los socios del Deportivo Cali a las tribunas y palcos, con todas las medidas de bioseguridad para evitar aglomeraciones y contagios de covid-19.

"En reuniones analizamos la situación de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en Palmira, la cual está por encima del 95%, pero en el Valle está en un 87%, estas cifras no alcanzan para dar el aval para que una gran parte de los hinchas puedan ingresar al estadio. Estaremos evaluando", dijo Giovanny Granobles, gerente del Imder en el municipio de Palmira.

Por otra parte, en la capital vallecaucana, para el mes de agosto, será permitido el ingreso del público al estadio Pascual Guerrero, con un aforo del 70%, el único requisito es que las personas deberán de mostrar su carnet de vacunación en la entrada.

El piloto no incluirá a las personas que no se hayan inmunizado, debido a que podrán asistir a eventos en donde no se exija el carnet; sin embargo, el aforo será menor para evitar el contagio.

Este miércoles el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, realizará la presentación del decreto que dará la apertura a la Mesa Local de Concertación de Barrismo Social, como parte del proceso de transformación social y de generación de oportunidades para los jóvenes que hacen parte de estas colectividades sociales, y además, liderará el acto de reactivación de la asistencia del público a este escenario deportivo.