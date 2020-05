Cada vez toma más y más fuerza la posibilidad de que, esta vez sí, el volante colombiano James David Rodríguez salga de Real Madrid teniendo en cuenta que nuevamente no está en los planes del entrenador Zinedine Zidane, pero con el agregado que su contrato con el conjunto 'merengue' termina en junio de 2021.

En esta oportunidad, el portal Four Four Two, en su versión en español, indicó que el cuadro 'colchonero' tiene como principal objetivo para el verano europeo de 2020 fichar al mediocampista de la Selección Colombia, al cual ya intentó controlar hace un año.

Atlético de Madrid está dispuesto en pagar los 50 millones de euros que solicita Real Madrid por James, pero al mismo tiempo le habría puesto una condición que sería fundamental para su traspaso.

Y es que el colombiano, que devenga 8,5 millones de euros netos con el cuadro blanco, debería disminuir en un porcentaje sus pretensiones salariales para convertirse en 'colchonero'.

El según el portal internacional, Rodríguez estaría dispuesto en sacrificar una parte de su pago con el objetivo de vestirse de rojiblanco y además para continuar su carrera deportiva al más alto nivel de Europa y sobretodo seguir viviendo en la capital de España.