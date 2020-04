En medio de los múltiples aplazamientos que han tenido las audiencias en Estados Unidos que buscan una sentencia para Luis Bedoya, exdirectivo de la Federación Colombiana de Fútbol y Conmebol, este jueves se ha conocido una controvertida información que ratifica los sobornos que habría recibido el personaje en cuestión y que ahora lo tienen ante la justicia.

Lea también: Dimayor confirmó que jugadores ya recibieron dinero de la Conmebol

Tras conocerse revelaciones sobre dineros internacionales, el Banco israelí Hapoalim acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una cifra cercana a los 30 millones de dólares y cerrar una sucursal en Miami y así cooperar con las investigaciones. El banco devolvió cerca de 20 millones y el restante corresponde a una multa por cometer manejos indebidos.

Luis Bedoya tomó protagonismo en medio de este suceso, puesto que el banco israelí, que también opera en Suiza, admitió lavar dineros de sobornos para directivos del fútbol entre los que se menciona al exdirigente colombiano. Cerca de 20 millones de dólares habrían manipulado entre 2010 y 2015.

Todo el dinero en cuestión fue pagado por la firma argentina “full play”, que buscaba adquirir los derechos de televisión en el fútbol de la Conmebol. Entre los directivos sobornados, uno de los nombres que salió a flote fue el de Luis Bedoya.

De interés: Liga de Portugal confirma fecha de reinicio a puerta cerrada

Cabe mencionar que Luis Bedoya está detenido a la espera de conocer su sentencia final. Sin embargo, la audiencia fue aplazada de nuevo, ahora hasta el 19 de junio y por cuenta de la pandemia del coronavirus. Él ya admitió haber recibido sobornos entre 2007 y 2015.

Breaking: Bank Hapoalim has agreed to pay more than $30 million for its role in the FIFA corruption scandal.



The Israeli bank, which also operates in Switzerland, admitted it "conspired to launder over $20 million in bribes

and kickbacks to soccer officials"