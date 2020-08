Por lo anterior, cientos de usuarios en redes sociales le recordaron al crack del PSG lo que es el karma. Señalaron que primero él celebró con la canción de Maluma para recordarle al colombiano que él ahora estaba con su expareja y que ahora debía sentir lo mismo, tras perder la final del máximo torneo de clubes en el mundo.

Sin embargo, cabe recordar que días antes a través de una transmisión en vivo en Instagram, el paisa aseguró que para esa canción no se inspiró en alguna de sus relaciones. “Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara. Pero no es así, yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien se fue hacer lo que tenía que hacer, cada quien se fue por lo suyo… yo también me fui a hacer mi vida”, afirmó el intérprete de ‘Felices los 4'.