Beckham quiere tener a Cristiano y a Messi en el Inter de Miami

David Beckham sigue enfocado en armar un gran equipo en la MLS y por eso, además de contar con una mezcla de experiencia y juventud dentro de su plantel, no para de soñar con llevar a varios de los mejores jugadores del mundo al equipo estadounidense, que se estrenará en la próxima temporada de la liga estadounidense, buscando dar un importante golpe de autoridad y pelear por el título.

Beckham, quien apela a su reconocida trayectoria como futbolista para acercarse a varias de las máximas figuras del fútbol a nivel mundial, habló, en primera instancia, con Neymar, a quien hizo firmar una hoja en blanco que tomó como contrato de su llegada al equipo norteamericano y, posteriormente, aprovechando su invitación al prestigioso show de Jimmy Fallon, se refirió a su sueño de reunir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el mismo club.

"Tenemos grandes oportunidades en Miami y hemos estado en contacto con una gran cantidad de jugadores que posiblemente se podrían vincular al equipo. Como cualquier dueño de un equipo, siempre quieres tener los mejores jugadores y si tuviera la posibilidad de contar con jugadores de la talla de Cristiano o Messi, a quienes admiro demasiado, sería fantástico", arrancó diciendo 'Becks' sobre el rumor respecto a la posibilidad de contar ellos.

Y luego prosiguió: "Sin embargo, en este momento contamos con un gran grupo de jugadores, que mezcla juventud con experiencia y en el que hay muchos más jóvenes, quienes están listos para jugar. Una de las cosas que aprendí de jugar con Sir Alex Ferguson, por quien fui dirigido en Manchester United, es su idea de elegir siempre al futbolista que se adapte al club y a sus necesidades. No se trata de traer al nombre que más ruido genere, al de mayor personalidad o al mejor futbolista, se trata de traer al futbolista que mejor se adapte al juego de sus compañeros y eso es lo que hacemos. Sin embargo, como dueño, el poder traer a jugadores como estos (Messi y Cristiano Ronaldo) es una gran oportunidad".

El debut de Inter en la nueva temporada de la MLS será frente a Los Angeles FC y se dará el próximo domingo 1 de marzo en condición de visitante.

David Beckham addresses rumors that he is recruiting @Cristiano & Lionel Messi for #InterMiamiCF #FallonTonight pic.twitter.com/z6Qjth1tGI