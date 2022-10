Besito y clasificación: el gesto del presidente del DIM que enfureció a hinchas de Millonarios

Independiente Medellín se hizo ‘poderoso’ en la noche del pasado miércoles 26 de octubre, luego de sellar su clasificación contra un desdibujado Millonarios que no encuentra horizonte y puso en peligro su estancia dentro de los ocho mejores del campeonato.

El equipo que dirige David González celebró de manera eufórica el triunfo 2-1 sobre los embajadores y no es para menos, ya que el gol de la victoria se dio sobre el tiempo de reposición del encuentro.

Lea también: ¿Están jugando con el hincha? ácidas declaraciones de Macalister Silva que cayeron pesadas

Sin embargo, hubo un hecho que no pasó desapercibido ante los asistentes al estadio Nemesio Camacho El Campin, y que fue protagonizado por el presidente del DIM, Daniel Ossa, quien en los minutos finales tuvo un encontronazo con aficionados locales y dejó un gesto que está en boca de internautas y medios de comunicación.

En un video captado y publicado en redes sociales, muestra al dirigente de la institución roja enviar besos a la hinchada embajadora y despidiéndose en manera de burla, algo que causó enojo en las personas que no dudaron en lanzar algunos insultos.

Momentos después policías que acuden a la seguridad, lo retiran mientras que Ossa señala algunos ciudadanos en específico y sigue mandado besos.

No obstante, esta no es la primera vez que sucede un incidente de esta índole, ya que en cuadrangulares finales mientras se disputaba el partido entre Millonarios vs Atlético Nacional. Giovanni Moreno fue captado también enviando besos a la hinchada y despidiéndose luego del empate a cero goles que selló la eliminación del cuadro embajador de la final del FPC.

Lea también: Lo dejaron sin cintura: Llinás quedó en el piso tras enganche y gol del DIM ante Millonarios

Entre tanto, desde las toldas albiazules se espera que la Dimayor tenga un pronunciamiento a lo sucedido con Ossa y aplique una sanción al respecto por provocaciones al hincha.