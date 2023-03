'Bolillo' alardea de su trabajo en Junior así aún no haya ganado: "Se ve bonito"

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que ha cambiado de 'timonel' en el transcurso del primer semestre del año, pues luego del bajo rendimiento del equipo bajo las órdenes de Arturo Reyes, llegó Hernán Darío 'Bolillo' Gómez a 'enderezar' el camino.

Sin embargo, los resultados en los tres primeros partidos de 'Bolillo' al frente de Junior no han sido los mejores, teniendo en cuenta que empató ante Santa Fe (1-1) en el Metropolitano, frente a Unión Magdalena (2-2) en el Sierra Nevada y perdió contra América (0-2) en el Pascual Guerrero.

Vea también: Juan Fernando Quintero se iría de Junior antes de lo esperado: Se le acabó el amor

Aun así, el entrenador antioqueño confía en que el rendimiento de su equipo va a ir en alza, pues en un diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, afirmó: "Me siento contento, me siento fuerte, como no me había sentido hace rato", teniendo en cuenta que el plantel que lo acoge tiene experiencia y potencial para desarrollar la idea plasmada.

Además, Gómez se mostró contento en vista de que "he visto a varios futbolistas trabajando a muerte", pese a que "el problema físico se ve, no es un invento mío", ratificando que se debe trabajar en este aspecto.

Asimismo, el entrenador de Junior confesó que para que su idea dé los frutos esperados, "se necesita mucho tiempo", e incluso se comparó con dos entrenadores del FPC, pues afirmó que será difícil "como le tocó a Pedro (Sarmiento) (en Once Caldas) y a Jorge Luis Pinto (en Deportivo Cali)".

Entre tanto, luego de confirmar que -desde su mirada- el Junior "tiene muchos inconvenientes", 'Bolillo' comentó: "Me gusta el ambiente donde estoy, me gusta el trabajo que estamos haciendo, se ve bonito, se ve bien", presumiendo que la idea de juego se empezará a ver reflejada en los buenos resultados que augura para el club.

Le puede interesar: Boca busca técnico: un ex de la Selección Colombia, entre los candidatos

Cabe recordar que Junior es 19 en la tabla de posiciones con ocho unidades, y en la próxima jornada se medirá a Alianza Petrolera en el estadio Metropolitano (lunes 3 de abril a las 8:10 p. m.).