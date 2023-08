Bolillo Gómez dijo que no saldrá de Junior, aunque no ha podido ganar en ningún partido

Junior de Barranquilla no vive el mejor inicio en la Liga Betplay y con cuatro fechas ya disputadas, es importante resaltar que no ha podido ganar en ninguna, por lo que la situación se complica para el equipo dirigido por Hernán Darío Gómez.

El último gran papelón que hicieron los 'tiburones' fue en la tarde de este sábado cuando empataron sin goles frente a Unión Magdalena, por lo que actualmente el equipo barranquillero ocupando la casilla 17 de la tabla con solo dos unidades.

Después del encuentro, y como es habitual, el 'Bolillo' Gómez salió en rueda de prensa a dar sus sensaciones sobre lo ocurrido y parece estar convencido de que se mantendrá en el banquillo.

Lo primero que dijo el estratega fue que "el Junior en primer tiempo sale a imponerse con el estilo que está tratando de adquirir y tener esa elaboración y sometiendo al rival y generando opciones. Por momentos se vio. En el segundo tiempo, el equipo se vuelve clásico, chocó mucho, guerreó con el equipo contrario, intensidad y poco juego y eso no le conviene a Junior".

Por otro lado, confesó que ha hecho un balance importante con respecto a lo que ha pasado en estas primeras cuatro jornadas: "De los cuatro partidos que hemos jugado no he visto un rival superior a Junior. Nos falta más tranquilidad para meterla. Hay que trabajar, son 4 fechas, no más, mi cabeza todavía no está expuesta, eso es un cuento que a veces viene trabajado".

Así las cosas, parece que 'Bolillo' no está preocupado por una posible salida y por eso sigue trabajando confiado para obtener los resultados deportivos que los hinchas esperan.