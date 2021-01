'Bolillo' Gómez: "No estamos para ser campeones del Mundo"

Hernán Darío 'bolillo' Gómez volvió al fútbol colombiano para dirigir a Deportivo Independiente Medellín después de un periplo en el exterior en el que disputó entre lo más destacado el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Panamá.

Por la historia y el palmarés con el que cuenta en su carrera deportiva, Gómez es sin duda uno de los entrenadores del país con mayores pergaminos y con voz autorizada para opinar con respecto al presente y futuro del balompié nacional.

Precisamente en diálogo con ESPN Colombia, 'bolillo' criticó la formación actual de los jugadores en las divisiones menores la cual aseguró que "no se está trabajando de la mejor manera".

"Llegué a Medellín y vi unos jugadores que no los conoce nadie, ganan un plata y salen con sus gafas, su pelito amarillo, su pintica y llaman la atención afuera de la cancha", indicó.

El entrenador se cuestionó qué él, con su experiencia, no sabe hacia dónde se dirige el fútbol colombiano con las dudas que deja el trabajo en la formación de los nuevos talentos.

"Uno pregunta a dónde vamos, qué está pasando acá. En Medellín habían jugadores profesional que no tenían voz ni voto y mandaban los pelaos que son figuras sin jugar, les preguntan cuántos títulos y goles han hecho y no tienen nada", dijo.

'Bolillo' también dejo claro en qué, según él, se está fallando en el balompié nacional.

"Por ahí es que se está fallando en el fútbol de divisiones menores y sub 20. No se está trabajando de la mejor manera, la cabeza de los jugadores está en otro lado, en echar pintica en vez de pensar en la selección Antioquia, en las selecciones del distrito, en la Selección Colombia. Están pensando en ir a Europa, pero a qué van a ir a Europa si están en obra negra. Dice que van a Europa a formarse, pero no van a jugar", manifestó.

Finalmente, Hernán Darío Gómez sentenció que en Colombia se está apresurando al formación de futbolistas por las ganas de querer cambiar el estilo.

"Estamos equivocados y apresurados en la formación de jugadores, en cambiar el estilo del fútbol. Nosotros no estamos jugando como vivimos, estamos jugando como nos quieren imponer, para sacar títulos y quedar campeones del mundo cuando no estamos para quedar campeones del mundo", puntualizó.