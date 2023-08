'Bolillo' Gómez toca fondo en el Junior: "Hay cosas que aumentan el autoestima y otras te la quitan"

Junior no pudo sostener la ventaja ante Atlético Bucaramanga y terminó empatando 1-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el cual no es un resultado que le permita salir de la crisis al Tiburón.

Pues luego de tres jornadas, Junior apenas suma un punto y aparece en la decimoctava posición, por lo que muchos aficionados piden la salida del entrenador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Y justamente Bolillo habló tras el partido en rueda de prensa y no pasó por alto su futuro, apuntando que "yo soy como de arrebatos, tengo mucho cariño por don Fuad Char y por el Junior, pero yo no soy de aguantar mucho", dejando al aire una posible renuncia al cargo.

Además, el DT antioqueño comentó ante los medios de comunicación que "yo estoy dirigiendo hace muchos años, y el equipo juega bien hoy, no perdió y al final es Bolillo", apuntando que es habitual que sea criticado por los aficionados.

Posteriormente, deshaciéndose un tanto de la responsabilidad, y hablando sobre los cánticos en su contra en el Metropolitano, dijo: "Cantan bien, se les escucha hasta bacano ahí afuera. Yo no soy de aguantar mucho, ¿yo que tengo que ver si el equipo juega bien?".

Y hablando sobre las acciones de juego, el entrenador de Junior comentó que "el primer tiempo se jugó bien, en el segundo nos reducen mucho. Hay cosas que aumentan el autoestima y otras te la quitan. Tuvimos opciones muy claras. Anularon un gol por una raya".

"El equipo viene con el problema de no ganar, hace todo y no se le presenta. El no ganar le está costando al equipo y va perdiendo la alegría con la que entrena. Jugamos bien, más que en otro partido, pero no ganó", finalizó Bolillo Gómez.

Ahora, Junior se alista para visitar a Unión Magdalena en el Sierra Nevada por la cuarta fecha y recibir a Deportivo Pasto por la quinta jornada, en los que resultarán dos duelos clave para definir la continuidad de Bolillo Gómez.