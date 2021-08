Bolillo Gómez y su pulla a Rueda por no convocar a James en Copa América

James Rodríguez no pudo estar en las últimas dos fechas de Eliminatoria sudamericana, además de la Copa América, pues no fue convocado por problemas físicos y falta de competencia, según confirmó el propio seleccionador Reinaldo Rueda. Sin embargo, quedan pocos días para poder conocer la lista de cara a la jornada clasificatoria de septiembre y todavía parece que no hay señales de un retorno del mediocampista.

Sobre el posible retorno del talentoso volante a la ‘Tricolor’, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, en diálogo con Win Sports, aseguró que el fútbol del cucuteño le hace falta a Colombia, ya que él da un toque de calidad en el centro del campo que no se puede negar y este detalles se puede aprovechar en los próximos partidos del combinado nacional.

"James es un jugador que a todo el mundo le hace falta", afirmó el ‘Bolillo’. "Si vos a ese equipo que está corriendo, que es ordenado, le metés el 'perfume', le va a dar mucha más claridad al equipo", opinó Gómez.

El ‘Bolillo’ se rindió ante el fútbol del volante del Everton; para él le hace falta mucho su presencia en la ‘Tricolor’.

"Las estadísticas de James en el Real Madrid, están por encima de muchos jugadores figurísimas del fútbol del mundo, por sus pasegoles y goles. Siempre va a ser preocupante para el contrario y va a ser un bien para nosotros, porque entra 10 minutos y tiene opción de gol o pasegol", concluyó.

Lo cierto es que por ahora no se conoce nada sobre si Rueda tendrá en cuenta a Rodríguez. Una de las condiciones que en el pasado pidió es que el futbolista tenga continuidad, pero por ahora esto no es seguro.