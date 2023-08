'Bolillo' y Fuentes se salieron de casillas tras el empate 0-0 ante el Pasto en el Metropolitano

En medio de la vergonzosa temporada que está teniendo el Junior de Barranquilla que sigue sin levantar cabeza, el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y el defensa samario Gabriel Fuentes generaron polémica en una acalorada rueda de prensa.

Durante la ronda de preguntas de los medios de comunicación todo estaba en aparente calma, pero la dicha duró poco cuando empezaron a cuestionados por un nuevo empate a cero goles ante el Pasto de local.

'Bolillo' Gómez, quien el sábado por la tarde, a su llegada al estadio Metropolitano, quedó captado en videos sacando el dedo medio de una de sus manos en un gesto claramente grosero, dijo que la hinchada tiene algo personal en su contra.

"Los muchachos salieron a calentar hoy y les gritaron 'se van todos', esas energías son difíciles y, a veces pienso que es personal, porque llegué acá y me tocó tomar decisiones y limpiar el camerino de Junior, que decían que era difícil, y no ganamos, entonces me lo están cobrando, ya eso es personal, los futbolistas cuando se dan cuenta que al técnico se le viene todo el mundo encima, sienten en la cancha que no hay apoyo al técnico, ya son cosas que uno tiene que pensar. ¿Cómo se soluciona esto? Yo ya no sé… y sí, es pésimo el inicio, tienen toda la razón. Muy mal inicio”, agregó.

Hasta ese momento la situación estaba en control; sin embargo, en la intervención del defensa samario Gabriel Fuentes se crisparon los ánimos porque al jugador no le gustó un cuestionamiento sobre la forma como Junior encara los juegos ante equipos que se encierran, donde se dejaba en el aire la sensación de que no se estaba trabajando bien durante la semana.

“¿Tú te viste el partido?”, cuestionó Fuentes al periodista que lo increpó, interrogante que le sacó una sonrisa al ‘Bolillo’.

“¿A qué minuto nos anularon el gol? Bueno, cuando nos brindaron el espacio, en la oportunidad que hicimos el gol, anulado por el VAR, si te diste cuenta, la formación del Pasto era distinta, Daniel Moreno adelante, nuestros volantes recibían y nos daban oportunidades. Luego, cuando se dieron cuenta que los estábamos atacando de esa forma, viste que enseguida los dos extremos se echaron hacia atrás y los laterales de ellos jugaban con los volantes de nosotros. Un equipo que te juega con siete jugadores atrás, dime tú, ¿por dónde entras ahí?”, exclamó el samario.

Y además, preguntó que, si entre los comunicadores sociales en la rueda de prensa había paisas o cachacos porque "con las preguntas que hacen parece que quisieran hundir al equipo".

Por supuesto, las palabras de Fuentes no cayeron bien en el recinto al punto que tuvo que intervenir el jefe de prensa del Junior, Omar Barros, para cortar el ‘toma y dame’ entre los periodistas y el jugador.