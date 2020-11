Campeón olímpico venezolano ahora hace entregas por Uber Eats

El esgrimista consiguió la única medalla para Venezuela en Londres 2012, y es el tercer ganador de su país de una presea dorada en la historia de los Juegos Olímpicos. Los otros dos son Francisco 'Morochito' Rodríguez (México 1986; boxeo, mosca ligero) y Arlindo Gouveia (Barcelona 1992; taekwondo).

Limardo Gascón, de 35 años, cuenta que vive desde hace 19 años en Polonia y que no ha dejado entrenarse. Sin embargo, la crisis en Venezuela, la suspensión de los Juegos de Tokio 2020, el coronavirus y la necesidad de conseguir sustento para su familia y su hijo de cinco años lo llevaron a buscar otra fuente de ingresos.

"(...) desde hace 5 soy padre de familia, por lo que puedo decir, orgullosamente, que además del deporte tengo un segundo trabajo para ganarme la vida y mantener mi hogar. No he dejado ni un día de entrenar; sin embargo, no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta", dice en su cuenta de Twitter.

"Para quienes creen que algunos tenemos 'privilegios' por los resultados, déjenme decirles que no es así. Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela, también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes", concluye.