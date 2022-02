Carlos Antonio Vélez pide que no se culpe solo a Rueda: "Tenemos que hacer una limpieza"

Asimismo, agregó que lo más seguro es que el proceso del entrenador llegue a su fin: "Rueda se va a ir, pero nosotros no podemos permitir que pasen, frente a las páginas de la historia como si no hubiera sucedido nada, los que le entregaron los puntos a Ecuador y Uruguay y que hoy no fueron capaces de enderezar la historia".

Lea también: #YoMeBajo: Las burlas de los hinchas por la nueva derrota de Colombia

Por último, reiteró que respecto a la actitud de los jugadores "hubo mucho pecho frío". "Hoy cuando más se necesitaba tirar del carácter, más asomó el eterno 'pecho frío' del jugador colombiano. Lo más fácil es cargarle la mano al DT", concluyó.

Colombia jugará contra Bolivia en el Metropolitano la próxima fecha.