Caso de Egan Bernal nos invita a los ciclistas a ser más conscientes en la vía: Santiago Botero

El exciclista colombiano y ex campeón mundial de contrarreloj, Santiago Botero Echeverri, indicó que será sometido a una cirugía tras sufrir un accidente mientras realizaba una de sus habituales jornadas de entrenamiento en el sector del Alto de Las Palmas en territorio antioqueño.

En diálogo con RCN Radio, Botero explicó que perdió el control de su bicicleta mientras hacía el descenso, por cuenta de una mancha de aceite o ACPM que había quedado sobre la carretera luego de un accidente en el sector conocido como Los Miradores.

Asimismo, sostuvo que accidentes como el que sufrió Egan Bernal, conlleva a que los ciclistas y los demás actores viales sean mucho más conscientes a la hora de movilizarse por las carreteras del país.

"Haciendo lo que hago todos los días que es montar bicicleta y mientras bajaba por la vía de Las Palmas en una zona que no tiene curvas (Los Miradores), sentí un olor a aceite o ACPM, no pude identificarlo e inmediatamente la bicicleta se fue, no tuve tiempo de reaccionar y una caída muy fuerte me generó una fractura en la parte alta del fémur, lo que tendrá que ser operado. En el caso de la muñeca, con inmovilización es suficiente", indicó.

Botero indicó que es muy curioso que cuando era ciclista profesional solo presentaba caídas con lesiones leves y ahora que lo hace a un nivel aficionado, ha tenido que ser sometido a operaciones mucho más complejas.

"En los últimos seis meses he tenido un accidente en una bicicleta todoterreno que generó una lesión compleja en la rodilla y la de ahora en la cadera, pero hay que recuperarse", manifestó Botero.

