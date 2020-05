Centroamérica prevé cambios en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, dijo este miércoles que el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus posiblemente forzará cambios en el sistema de clasificación de la región para la Copa del Mundo de Catar-2022.

En una entrevista con el portal canadiense Onesoccer.com, Montigliani señaló que la última ronda clasificatoria, el llamado hexagonal, podría ser eliminada en esta reforma.

Durante las últimas eliminatorias mundialistas, seis equipos jugaron en un grupo de ida y vuelta en el que los tres primeros de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se clasificaron directamente para Rusia-2018, mientras que la selección que ocupaba el cuarto lugar se jugó el pase en una repesca con una selección de la Confederación Asiática.

La actual paralización del deporte mundial por la pandemia de COVID-19, prevé Montagliani, probablemente implicará la pérdida de importantes ventanas internacionales de la FIFA antes de Catar-2022, por lo que las reformas de la estructura de clasificación parecen inevitables.

"Creo que en el balance de probabilidades, en términos de lo que ha sucedido hasta ahora y lo que probablemente seguirá sucediendo, el formato actual de la Copa del Mundo tendrá que ser cambiado", dijo Montagliani en la entrevista.

"Lo que significa que, en última instancia, el 'Hex' (hexagonal) tendrá que ser cambiado en alguna otra forma", señaló.

Montagliani no dio ningún detalle de cómo sería la clasificatoria mundialista reformada.

"Obviamente será más grande, pero el número que será no lo sé hasta que tengamos un calendario", dijo. "Hasta que no sepamos por la FIFA cuántas ventanas tenemos, me va a resultar muy difícil decir, va a ser esto, aquello o lo otro".

"Porque incluso en algunos de los modelos en los que se están trabajando ahora mismo, dependiendo de cómo se vea este calendario, lo que sea que hayas pensado podrías tener que rehacerlo", afirmó.

Montagliani anticipó que los rankings de la FIFA pueden servir para conformar las rondas preliminares de clasificación.

"Se va a tener que utilizar los rankings de la FIFA para empezar en alguna parte, porque esa es la realidad de nuestra confederación en términos de tener 35 equipos", dijo. "Se va a tener que hacer algún tipo de proceso de eliminación y luego entrar en algún tipo de proceso de fase de grupo".