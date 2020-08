Chelsea se refuerza en defensa y contrata al zaguero Ben Chilwell

El defensor internacional ingl茅s Ben Chilwell, que militaba en el Leicester, firm贸 un contrato de cinco a帽os con el Chelsea, anunciaron los 'Blues' este mi茅rcoles, sin precisar el montante del traspaso.

"Estoy muy feliz por unirme al Chelsea en este momento tan estimulante para el club", se felicit贸 Chilwell (23 a帽os), tercer fichaje de prestigio del club de Londres luego de Hakim Ziyech (Ajax) y del delantero alem谩n Timo Werner (RB Leipzig).

Aunque ninguno de los dos clubes implicados en el traspaso comunic贸 el montante de la operaci贸n, el Leicester asegur贸 en su p谩gina de internet que esta venta es "una de las m谩s importantes" de la historia del club.

Chilwell jugaba en el Leicester desde octubre de 2015. Suma 123 partidos con los 'Foxes' y once partidos con la selecci贸n inglesa.

