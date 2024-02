Las aguas para Miguel Ángel 'Superman' López se calmaron luego de que el pasado 9 de febrero fuera absuelto por el juzgado de Cáceres (en España) en medio de su caso de dopaje al estar presuntamente vinculado en la Operación Ilex, lo cual le permite no tener inconvenientes a nivel fiscal o penal.

Sin embargo, no todo es tranquilidad para el nacido en Pesca, pues Vicente Belda, exmasajista del equipo Astana y quien también se encuentra fuertemente vinculado a este caso, entregó unas declaraciones que no lo dejarían del todo exculpado del uso y posesión de sustancias ilícitas.

"Miguel (Superman) me llamó y me dijo que me iba a llegar un paquete con suplementación para que le lleve al Giro (de Italia). La razón por la que me llegaría a mí es que él estaba en Andorra y no en su casa. No me pareció raro porque los ciclistas suelen hacer eso", manifestó en entrevista para el diario Marca.

También brindó detalles sobre lo sucedido en el Giro de Italia del 2022 antes de tomar la partida en Hungría, algo que calificó como una "trampa" por parte de Superman: "Cuando me estaba preparando para ir al Giro me di cuenta de que eran ampollas y las tiré. Más tarde, viendo las conversaciones entre (Marcos) Maynar y López, empecé a pensar que me tendieron una trampa para que yo llevara el producto a Hungría", aseveró.

Al sospechar sobre la legalidad de estas ampollas, Belda optó por tirarlas aun cunado la normas internas del Astana no indican alguna restricción al respecto: "Él (Superman) me dijo que no sabía lo que contenía el paquete, pero que no era nada ilegal y que no me preocupara", concluyó.

Cabe recordar que este incidente llevó a Superman López a ser suspendido por la UCI mientras se encontraba compitiendo con el Team Medellín tras su polémica salida del Astana. Desde ese entonces, ha emprendido una batalla para demostrar su inocencia con tal de volver a la competencia.

