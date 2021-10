La escuadra kazaja Astana Qazaqstan Team confirmó este viernes 29 de octubre la renovación del contrato de cuatro ciclistas para las próximas dos temporadas, entre las que se destaca la del colombiano Harold Tejada.

"Cuatro corredores han prolongado sus contratos con el Astana Qazaqstan Team. Los italianos Fabio Felline, Davide Martinelli, Manuele Boaro y el colombiano Harold Tejada firmaron un nuevo acuerdo de dos años con el equipo kazajo", comunicó el equipo.

De esta manera cumplirá, en el 2022, su tercera campaña en el Astana, en donde se le catalogó como uno de los ciclistas con mayor proyección a pesar de no haber tenido un buen 2021 debido a algunos problemas físicos y caídas.

En el 2020, en su primer año con el equipo, el escarabajo colombiano sorprendió con sus actuaciones en la Vuelta a Algarve y principalmente por lo hecho en el Desafío al Mont Ventoux al terminar en la sexta casilla y por lo que se ganó un lugar en el Tour de Francia.

Tras conocerse su renovación, Tejada aseguró que se siente inspirado para retomar su mejor nivel para aprovechar la oportunidad que le brindó el Astana.

"La última temporada no fue la que esperaba por diferentes motivos, la mayoría de salud y accidentes. Esperaba un mejor debut en el Giro de Italia y esperaba un mejor final de temporada con las carreras que realmente me gustan, como el Giro de Emilia y Lombardía. Pero una fuerte caída me obligó a terminar la temporada mucho antes de lo que quería. Sin embargo, el nuevo contrato con el equipo me proporciona una motivación e inspiración adicionales y estoy agradecido con el equipo Astana por esta oportunidad. Espero poder volver al nivel del 2020 cuando tuve una muy buena temporada, y trabajaré al 200% para se más fuerte. Veo algunos cambios importantes y buenos dentro del equipo, estoy muy contento de dar la bienvenida a los nuevos ciclistas que vienen a nuestro equipo y por supuesto a Miguel Ángel Lópezm que vuelve con nosotros", afirmó.