Campeonatos nacionales de ruta 2021 tendrán lugar en Risaralda

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que los campeonatos nacionales de ruta 2021 sí se llevarán a cabo y tendrán lugar en Risaralda con Pereira como principal atractivo de la carrera. Se competirá por el trono en las categorías élite, damas y sub 23, así como la modalidad de contrarreloj.

El lote nacional es bastante amplio para esta carrera y seguramente se verán casi todos los corredores que compiten normalmente en la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. Sin embargo, el gran atractivo de estas pruebas pasa por los pedalistas que ya corren en Europa, especialmente en la categoría World Tour con grandes escuadras.

Al respecto, Fedeciclismo confirmó que “La cita en territorio risaraldense será del 4 al 7 de febrero con la presencia de varias de las figuras del lote nacional y mundial en las categorías sub-23, damas y élite”.

Y revelaron cuatro nombres de peso para la competencia: “Entre los participantes se destacan el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez, flamante contratación del Team Ineos y bicampeón nacional de CRI; Nairo Quintana (Arkea Samsic), subcampeón de la especialidad contra el cronómetro; Egan Bernal (Team Ineos), podio en CRI y fondo. Así como también el antioqueño Sergio Andrés Higuita (EF Nippo), quien defenderá la corona obtenida en la capital del departamento de Boyacá”.

Además de Nairo Quintana, acudirían a las pruebas sus compañeros del Arkea Samsic (equipo de segunda categoría que compite eventualmente en World Tour) Dáyer Quintana, Winner Anacona y Miguel Flórez. Por ahora, Miguel Ángel López del Movistar no haría parte de la prueba, pero sí estarían Diego Camargo y Daniel Arroyave (recientemente fichados por Education First).

Cabe señalar que el campeón de la prueba élite en contrarreloj y ruta lucirá el maillot tricolor durante toda la temporada en cualquier carrera que se avalada por la UCI (Unión Ciclista Internacional).

Actualmente el trono pertenece a Sergio Higuita (ruta élite), Daniel Martínez (contrarreloj élite), Daniel Arroyave (ruta sub 23), Adrián Bustamante (contrarreloj sub 23), María Catalina Gómez (damas élite) y Lina Hernández (damas sub 23).