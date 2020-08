Carapaz, ¿el principal rival de Egan Bernal en el Tour?

El exciclista colombiano Oliverio Cárdenas advierte que el primer rival con el que su compatriota Egan Bernal (Ineos) debe tener cuidado para revalidar el título del Tour de Francia es su compañero Richard Carapaz, un corredor "muy combativo" que presentó credenciales al ganar el Giro de Italia de 2019.

"Es un poco complicado para Egan que le hubieran incluido a Carapaz, ya que este ciclista es muy combativo, lo demostró en el Giro que ganó, y es un ciclista que incluso puede subir mucho mejor que el mismo Egan", dijo Cárdenas en una conversación con Efe en la que también participó Martín Ramírez, campeón del Dauphiné en 1984.

Bernal, campeón de la edición de 2019, liderará a la escuadra británica en el Tour que arranca este sábado en Niza y culminará el 20 de septiembre, aunque su compañero ecuatoriano aparece como alternativa en caso de que el colombiano no de la talla.

"Yo creo que fuera de los otros rivales, Egan tiene que estar muy pilas con su mismo compañero porque yo creo que Carapaz, donde le den la oportunidad y le den el 'papayazo' (la ocasión propicia), no lo va a pensar dos veces", expresó Cárdenas.

Por otra parte, Ramírez califica como una "decisión acertada" del equipo Ineos no haber llevado a la ronda gala a los británicos Geraint Thomas y Chris Froome, sus otras dos figuras, porque "no estaban en su mejor forma y no iban a poder aportar lo que realmente se esperaba".

"Caso contrario es el de Egan y de Carapaz, pues ellos por su juventud se pueden recuperar más rápido, puedan entrar en la forma más pronto. Yo creo que el hecho de ser campeón (Bernal), él dentro de su mente trae que va a estar en la disputa nuevamente, esperemos que sepa manejar esa ansiedad y que encuentre el estado de forma", afirmó.

En esa línea Ramírez, quien también se consagró en el Tour del Porvenir de 1985, recuerda que en la edición de 2019 se vio a "un Egan que fue de menos a más, exuberante en las últimas etapas y por más que se diga que a una etapa le recortaron, que de pronto le favoreció y todo eso, yo creo que al fin y al cabo ganó el que tenía que ganar".

"Yo aspiro y ruego porque vuelva a ese estado de forma que tuvo el año pasado y podamos refrendar el título", agregó el exciclista.

Los corredores retirados también se refirieron a otros colombianos que participan en la ronda gala como Nairo Quintana, jefe de filas del Arkea-Samsic, y Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, que buscan dar una sorpresa con el Education First.