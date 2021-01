Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia y doble de la Vuelta, ha cambiado de equipo, pasando del Ineos al Israel Start-Up Nation después de 11 años en la escuadra británica, pero no ha variado sus objetivos y sigue pensando a lo grande a sus 35 años: quiere seguir "peleando por ganar" en las grandes citas.



"Mis objetivos no han cambiado, quiero volver al máximo nivel, luchar por la victoria en el Tour de Francia y en las demás grandes vueltas. Tengo muchas ganas de empezar la temporada 2021 y espero que así sea". Será el punto de partida para una relación larga, emocionante y exitosa", señala en un vídeo de la formación.

Los 35 años y el regreso de una grave lesión sufrida en 2019 no han sido obstáculos para que el corredor nacido en Kenia se siente "más joven e ilusionado que nunca".



"Volviendo de una gran lesión, el hecho de cambiar de equipo en este momento de mi carrera me dará más motivación y estimulación mental. Es un cambio real, un nuevo proyecto, un nuevo capítulo y me siento un poco más joven".

Froome explicó que una conversación con su excompañero Kjell Carlstrom, ahora gerente del equipo, y otra posterior con el propietario Sylvan Adams, bastaron para decidirse por su fichaje por el Israel.



"No es un compromiso por un año o dos, sino hasta el final de mi carrera y tal vez incluso más allá", aseguró.