Clásico RCN Banco Agrario: José Alarcón habló del “sacrificio” para ganar la etapa

Este sábado 23 de septiembre se disputó en Cúcuta la primera etapa del Clásico RCN - Banco Agrario 2023. Con un recorrido total de 147.2 kilómetros, el ganador fue el venezolano José Alarcón, quien actualmente viste la camiseta del Arroz Zulia y se consagró como el primer líder de la clasificación general.

Es importante resaltar que en esta jornada se vivió un circuito entre San José de Cúcuta y Villa del Rosario, por lo que en total los corredores tuvieron que dar ocho vueltas para conocer al ganador.

Tras este importante triunfo, en zona mixta hablamos con Alarcón, quien nos dio su balance de lo que fue esta etapa: "Primero, agradecerle a Dios por darme la oportunidad. Yo creo que el ciclismo lo he aprendido a disfrutar, ya no es un trabajo porque lo disfruto y quiero dedicarle este triunfo a mi equipo, a mis patrocinadores, a mi esposa y mi familia. Ha sido mucho el sacrificio que he tenido durante mes y medio, pero aquí está la recompensa a todo ese esfuerzo".

"No me la creía, venía al Clásico con la intención de ganar una etapa, pero este año se nos dio la oportunidad de ganar, de ser líder, poder hacer una brecha para mantener algunos días la camiseta", agregó el corredor de Arroz Zulia.

Por otro lado, también habló de su nación: "Somos países hermanos, siempre no hemos tratado. Colombia nos ha abierto sus puertas y agradecido con el pueblo colombiano, creo que la afición fue la clave para alcanzar este triunfo".

Y finalmente, confesó la estrategia que tiene con su equipo para seguir siendo protagonista durante el Clásico: "Voy día a día, no apresuro las cosas. Yo creo que la misma carrera irá poniendo a cada quien en su sitio, esperamos tener las piernas, me he preparado a conciencia y que sea lo que Dios quiera".

Con la necesidad de mantener la camiseta de líder, Alarcón saldrá a la segunda etapa que se correrá este domingo y que tiene un recorrido total de 122.9 kilómetros, iniciando en Pamplona y terminando en Bucaramanga.