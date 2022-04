Dani Martínez se coronó campeón de la Vuelta al País Vasco

Daniel Felipe Martínez se coronó campeón de la Vuelta al País Vasco. El corredor colombiano se sobrepuso a varias adversidades en la última jornada, principalmente en el penúltimo descenso cuando perdió la rueda de los ciclistas de adelante.

Estando a dos segundos del líder de la clasificación general, Martínez fue el gran protagonista de la jornada por la remontada que hizo en los kilómetros decisivos para treparse a la punta de la carrera.

Aunque se llevó el título, Daniel Martínez reconoció que se llevó un susto durante la jornada, precisamente en ese descenso mencionado anteriormente. Allí perdió rueda del grupo puntero y tuvo que asociarse con Evenopel para conectar nuevamente.

"Realmente, no me lo creo. Sufrí demasiado hoy. Hubo una caída en la bajada y me preocupé porque iban ciclistas muy importantes de la general. Es una de las carreras más bonitas del mundo".

Luego de ganar la vuelta al País Vasco, y de ser tercero en la París Niza hace una semanas, Daniel Martínez tiene la mira puesta ahora en la Flecha Valona, antes de disputar otra clásico como la Lieja Bastoña Lieja.