Daniel Felipe Martínez ya posó con el uniforme del Ineos

Daniel Felipe Martínez firmó con el Ineos para ser parte del equipo británico la próxima temporada y luchar por clásicas y grandes competencias en el mundo del ciclismo. El colombiano ya posó con su nuevo uniforme, el que vestirá durante 2021.

Martínez, quien estuvo en el Education First, se destacó gratamente durante su paso, a tal punto de ganar competencias de gran renombre como el Criterium Dauphiné. Esto le ayudó a formar una gran hoja de vida y despertar el gusto por varios conjuntos, dentro de ellos el Ineos.

New kit day for @danifmartinez96 😍!



Another incredible Colombian talent joins the team 🇨🇴 pic.twitter.com/zCy6a30omw