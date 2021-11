Daniel Martínez puede pelear una clasificación general, según Álvaro Mejía

Colombia pide a gritos un 'clasicomano' que pueda pelear las carreras de un día del pedal internacional, además de luchar por los títulos del mundo en el Mundial de la UCI. Uno de los ciclistas que cuenta con mayores características para tomar ese papel es Daniel Felipe Martínez, corredor del Team Ineos.

Martínez ha tenido un gran proceso deportivo desde que estaba en el Education First junto a Rigoberto Urán. El ciclista de Soacha es el mejor colombiano en la contrarreloj individual, cuenta con facilidades para pelear por etapas de puertos complicados y de media montaña, además, de ser un excelente gregario; así lo demostró en la última edición del Giro de Italia cuando fue el 'Sancho' de Egan Bernal.

Por eso mismo, Antena2.com habló con el histórico Álvaro Mejía Castrillón, expedalista que brilló en las grandes carreteras del mundo al ser cuarto en un Tour de Francia y en el Mundial de Ciclismo. El risaraldense dio su concepto sobre Daniel Martínez y destacó la mentalidad del deportista, profesionalismo y nivel de competencia.

"Creo que Daniel Felipe es un corredor también que está ganando experiencia, que puede apoyar o pelear en todos los terrenos a su equipo. Seguramente van a tener algunas estrategias para las diferentes carreras", evaluó una de las leyendas del deporte colombiano.

Por otro lado, Mejía también aseguró que el ciclista del Ineos tiene con qué liderar la escuadra británica en una de las competencias grandes del World Tour, pues ya demostró poder pelear la general de una competencia difícil como el Giro, donde en las fracciones más complicadas le cortó el viento a Bernal y, literalmente, lo llevó hasta el título de la 'Corsa Rosa'.

"Habrá alguna carrera donde lo pondrán a buscar [una victoria]. Es un gran corredor", remató.

Lamentablemente Martínez no pudo representar a Colombia en los pasados Juegos Olímpicos, pues el ciclista recién se había recuperado del Covid-19 y no estaba en su mejor nivel; no obstante, el objetivo es poder ser la baza principal ‘cafetera’ en el Campeonato de Ruta de 2022.