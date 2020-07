Determinación de la UCI sobre dopaje mecánico causa polémica

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha prescindido del exciclista francés Jean-Christophe Péraud, segundo en el Tour 2014, como líder de la lucha contra el dopaje mecánico, función que desempeñaba para la federación internacional desde 2017.

Mire acá: Fedeciclismo asegura que es una "realidad" el regreso a Europa de los ciclistas colombianos

La decisión de la UCI se debe, según L'Equipe, a la necesidad de reducir gastos a raíz de los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, razón que le fue explicada a Peraud en una "una discreta llamada telefónica" donde se le aclaró que su vinculación finalizaba el 30 de junio.

Péraud, quien comenzó en el cargo tras la victoria del francés David Lappartient en las elecciones presidenciales de la UCI, ayudó a introducir imágenes térmicas y escaneo de rayos X para buscar motores ocultos en las bicicletas.

La guerra contra el dopaje mecánico fue una parte clave del programa electoral de Lappartient, pero el problema no tuvo repercusión por las investigaciones llevadas a cabo al respecto, que se tradujo en faltas de evidencia de la practica mecánica dopante.

"No hay trampa al nivel más alto de competición, pero la UCI no ha logrado garantizar al público en general que esta trampa no existe. No hay nada más difícil que demostrar algo que no existe, y todavía hay una duda en la mente del público", dijo Peraud.

Puede ver: Daniela Cortés hizo nueva acusación contra Sebastián Villa

En cuanto a si la credibilidad del deporte depende de tal inversión en una campaña visible contra el posible dopaje motor. dijo: "No depende de mí responder esa pregunta, es una elección política".

"Aprendí mucho en la UCI pero ahora me gustaría trabajar en la optimización del rendimiento en un equipo de ciclismo, reuniendo todos los diferentes elementos: atletas, directores, médicos ....".