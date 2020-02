Dos miembros del equipo de Fernando Gaviria fueron contagiados con coronavirus

Dos miembros del staff del equipo local del Emiratos Arabes Unidos, en estado febril, están afectados por el coronavirus, según ha confirmado a EFE fuentes de la organización, motivo decisivo para suspender la carrera.

Mientras los corredores siguen pasando los controles pertinentes en el hotel Yas Marina, se ha confirmado la afectación de las dos personas de la delegación del equipo UAE, sin determinar aún de quien se trata.

Tanto el hotel de los corredores como el de los medios de comunicación se encuentran cerrados sin permitir la entrada o salida de clientes y visitantes.

En las próximas horas se espera una comunicado oficial de la organización de la prueba.

"Por orden de las autoridades de Abu Dabi, queda prohibida la salida de las personas alojadas en los hoteles", medida que afectaba al conjunto de los equipos alojados en el Hotel Yas Marina, ubicado junto al circuito de velocidad y a los componentes de la Prensa y organización, situados en el Hotel Crown, a unos 500 metros del anterior.

De igual forma, se informó que todos los ciclistas, entrenadores, mecánicos y demás personas se les tomarán las respectivas muestras médicas para saber si situación actual y determinar si portan o no el coronavirus. Extraoficialmente se conoció que quienes no den muestras de enfermedad podrían salir del país el fin de semana, mientras que los que arrojen resultados positivos permanecerán el cuarentena por o menos por 15 días.

Se espera que tanto Fernando Gaviria como Hernando Bohórquez estén en buen estado de salud y puedan salir de los Emiratos Árabes Unidos. Adicionalmente para poder continuar con su calendario ya que el primero tendría planificado tomar la partida de la Tirreno-Adriatico (11 de marzo) y Milano-Sanremo (21 de marzo), mientras que el segundo competiría en abril en el Tour de Romandie.

Hasta el momento se han confirmado 13 casos de Covid-19 en los Emiratos Árabes Unidos, nueve de los cuales se han recuperado y ninguno murió.

It’s a shame that the #UAETour has been cancelled but public health must come first. We are all awaiting testing and will remain at the hotel until further notice. I hope those affected make a speedy recovery and there aren’t any further cases #coronavirus