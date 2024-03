Egan Bernal: "Comparado con el año pasado estoy mejor"

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), inmerso en la disputa de la Volta Ciclista a Cataluña, valoró en declaraciones a EFE que está "mejor" que el año pasado y confirmó que cambiará su preparación para las grandes vueltas, sin descartar la participación en el Tour de Francia.



"Comparado con el año pasado estoy mejor. Esta misma carrera o la sensación en general es como del cielo a la tierra (totalmente diferente). Obviamente, uno siempre quiere más", comentó el corredor de Zipaquirá, quien aseguró haber comparecido a la Volta sin ningún objetivo concreto más allá de "hacerlo bien".



A falta de dos etapas, Bernal es noveno en la general, el mejor latinoamericano de la carrera, a 3:50 del líder destacado, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), y a 55 segundos de la tercera posición que ocupa el ruso Aleksandr Vlasov (Bora - Hansgrohe).



El colombiano aguantó entre los favoritos en las dos jornadas de alta montaña disputadas hasta el momento, pero al igual que los demás sucumbió ante la superioridad de Pogacar en el ascenso del último puerto, una situación que no sacia la ambición de Bernal.

"Ya cuando estuve en lo más alto (de la montaña), estar ahí atrás y ver que me sueltan es como: ¡'Pucha', ya quiero otra vez volver a estar ahí (luchando por la etapa)! La verdad es que es un proceso y, en general, debería estar contento con el rendimiento, tranquilo", admitió.



Bernal, de 27 años, afronta la segunda temporada después del accidente en la carretera que estuvo a punto de costarle la vida en enero de 2022, y lo hace "con mucha motivación de seguir trabajando". "Ahora estoy pudiendo hacer entrenamientos muy buenos y eso es lo que me va a permitir mejorar", observó.



En este sentido, el ciclista colombiano está siguiendo una planificación distinta a la del año pasado para afrontar con las mejores garantías la segunda mitad de la temporada, en la que no descartó competir en el Tour de Francia además de en la Vuelta a España, como ya sucedió en 2023.



"Eso (disputar el Tour) va a depender de cómo esté andando. En el ciclismo de ahora se tiene que andar bien para que lo lleven a las carreras", respondió.



En cualquier caso, la hoja de ruta de Bernal ha cambiado. El curso pasado, tras la Vuelta a San Juan (22-29 de enero), multiplicó su actividad en primavera con la participación en la Volta (20-26 de marzo), la Itzulia (3-8 de abril), el Tour de Romandía (25-30 de abril), el Tour de Hungría (10-14 de mayo) y la Dauphiné (4-11 de junio) antes de iniciar el Tour de Francia el 1 de julio.

Este año, en cambio, arrancó antes la competición. Disputó el Campeonato Nacional de Colombia (25 y 28 de enero), el Tour de Colombia (6-11 de febrero), O Gran Camiño (22-25 de febrero), la París-Niza (3-10 de marzo) y ahora la Volta (18-24 de marzo).



Bernal explicó a EFE que "quizás salte" la Itzulia (1-6 de abril), una carrera que le "gusta muchísimo", porque tras la París-Niza y la Volta a Cataluña "quizás es demasiado" esfuerzo. "Prepararé Romandía, estaré este mes en casa entrenando juicioso y luego miraré a ver si hago Romandía (23-28 de abril)", reveló.



A la espera de saber si tomará la salida el 29 de junio en el Tour o el 17 de agosto en la Vuelta, el colombiano ha confirmado su progresión en 2024 y ha quedado entre los diez mejores en todas las carreras del curso: quinto en el Tour de Colombia, tercero en O Gran Camiño, séptimo en la París-Niza y, por ahora, noveno en la Volta a Cataluña.