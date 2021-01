Egan Bernal, en recuperación, escogió entre el Giro y el Tour para 2021

Egan Bernal vive un momento especial de su carrera deportiva, acabó de cumplir 24 años y está en la fase final de recuperación por una fuerte lesión de espalda que lo afectó en el Tour de Francia donde aspiraba defender su título del 20219. Para la ronda francesa de 2021 todas las miradas apuntan al colombiano como líder de Ineos y un posible duelo con Tadej Pogacar, otro genio de su generación.

Sin embargo, Egan Bernal ha manifestado en repetidas ocasiones que quiere correr el Giro de Italia por el cariño que tiene hacia ese país donde tuvo gran parte de su formación deportiva con el equipo Androni Giocattoli; y este viernes en una entrevista para ‘La Gazzetta dello Sport’ lo ratificó, por lo que abre la puerta para acudir a la ‘corsa rosa’ como líder y tal vez al Tour de Francia como gregario; o ambas como líder, aunque luce más improbable desde el tema físico.

“Me gustaría mucho. Me gustaría estar allí, sí… Recientemente, en una entrevista que hice en Colombia, me di cuenta de que me estaba preparando para el Tour. Pero el Giro es lo primero en el calendario, y en mi cabeza, la opción número uno es estar al comienzo. Sería especial”, señaló en primera medida, quien mencionó en 2019 tras ganar el Tour que quería tener las tres grandes en su palmarés.

“No sé si tendría la condición de ir allí como líder del equipo, o si sería para ayudar a los compañeros, para ayudar a un capitán que iba mejor que yo. Pero eso no significa que esté decidido; tenemos que definir las cosas con el equipo y ver cómo va mi recuperación”, puntualizó Bernal sobre los planes de Ineos, recordando que en el Giro estarán corredores de pergaminos como Vincenzo Nibali, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) y Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep).

Asimismo, comentó cómo va su lesión, siendo un problema complicado de espalda que le trajo un duro 2020 donde solo ganó el título de la Ruta de Occitania: "Estuve en Alemania, Inglaterra, Francia y España. Hice pruebas y obtuve varias opiniones. En cierto momento, no pude aguantar más de cinco minutos sin dolor. Fue complicado, pero se está resolviendo solo y estoy volver a sentirme como un ciclista nuevamente”.

"Desde que tengo uso de razón, he vivido con dolor de espalda, pero nunca fue tan fuerte como durante el Tour. La pierna izquierda es más larga, casi 2cm - 1,7cm. Por esa razón, había escoliosis de columna vertebral. Uno de los discos estaba presionando contra un nervio que 'controla' el glúteo y la pierna. La idea es eliminar [el dolor] por completo, pero será un proceso largo”, agregó el corredor colombiano.

"Me siento bien, estoy súper motivado… No he competido en casi cuatro meses. Cuento con comenzar de nuevo a principios de febrero, incluso si no estaré en mi mejor momento", finalizó.