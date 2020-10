Egan Bernal no correrá más en el 2020

El ciclista colombiano de 23 años Egan Arley Bernal Gómez confirmó este sábado 10 de octubre que no correrá más en lo que queda del 2020 y se enfocará en solucionar todos sus problemas de salud pensando en lo que será la temporada 2021.

La noticia la confirmó Bernal a través de una publicación en sus redes sociales en la cual explicó que ha estado al 100% en su recuperación, después de vivir momento complicados en el año y que lo obligaron a retirarse del Tour de Francia.

Lo manifestado por el ciclista de Zipaquirá se revela después de que el Team INEOS-Grenadier manifestará que no lo llevaría a la Vuelta a España, competencia a la que sí asistirán Chris Froome y Richar Carapaz.

"Amigos míos, quiero contarles que no voy a competir más este año y que luego de los problemas de salud que tuve en el Tour De Francia, he estado enfocado 100% en mi recuperación y vuelta a las competencias en el 2021. Han sido momentos complicados, tengo que aceptarlo. Pero que me han llenado de gran motivación para trabajar aún más fuerte y volver a sentirme bien sobre la bicicleta, libre de dolor y realmente ir a toda (Como en la foto). Se aprende más de los momentos malos que de los buenos, eso seguro. He tenido varios accidentes en mi carrera deportiva y de cada uno he aprendido algo nuevo de mi mismo, y seguro este no va a ser la excepción. Así que ahora, cabeza arriba y a trabajar", dijo Bernal.

